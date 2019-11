Campus van Chinese technologiereus Huawei baadt in Europese stijl: "Meneer Ren is een grote fan van Europa"

Er werken 25.000 mensen op een terrein van 9 km², volgebouwd met statige gebouwen in Europese stijl. Het onderzoekscentrum van Huawei in Zuid-China spreekt tot de verbeelding. Maar hoe wil Huawei de ongerustheid wegnemen, als het gaat over 5G en spionagegevaar? In de Verenigde Staten is de bezorgdheid over Huawei intussen zo groot dat de Amerikanen een handelsverbod voor het Chinese bedrijf hebben afgekondigd. En ook in België uit de Staatsveiligheid als sinds jaren bezorgdheid over mogelijke spionage. Bekijk hierboven de "Terzake"-reportage van Stefan Blommaert. Hij krijgt onder meer een antwoord op de vraag waarom de campus van Huawei er zo Europees uitziet.