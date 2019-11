China, een land waar alles verandert terwijl je met je ogen knippert

Ook twee Belgische cafés, The Tree en Nearby the Tree, beide van dezelfde eigenaar, gingen in het kielzog van de sanering dicht. The Tree had behalve Belgisch bier ook zowat de beste pizza’s in Peking, met een oven die prominent tussen de tafeltjes stond. Mijn afscheidsfeest voor vrienden en collega’s vijf jaar geleden vond plaats in Nearby the Tree, een paar honderd meter verderop. Het café is er niet meer. Wat er dan weer bij kwam in die buurt, dat is het poepchique Intercontinental Hotel, aan de overkant van de Workers’ Stadion Boulevard. Een monumentaal gebouw dat zeker de goedkeuring wegdraagt van de autoriteiten hier.