Is Jeroen Meus te kwistig met boter en zout? "Elke kok die lekker eten wil klaarmaken, doet dat"

"Aan Jeroen Meus hebben we een vette kluif en in sommige van onze studies hebben we specifiek op "Dagelijkse kost" gefocust", zegt ze. "We zien een verband tussen het programma en kookgedrag. Vooral mannen die kijken, gaan vaker zelf koken. Vrouwen vallen meer terug op wat ze zelf kennen en op andere kanalen. Zo worden familierecepten vaker via hen doorgegeven."