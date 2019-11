De kleren maken de spoorwegman (M/V/X)

Daar staat iets tegenover. Daar mág iets tegenover staan. Zo zal het VRT-personeelslid nooit of te nimmer de NMBS of haar personeelsleden afvallen, toch niet publiekelijk. Hooguit zal er eens een opmerking over een afgeschafte of onverwarmde trein of een onaangekondigde kaartjescontrole in het oor van de conducteur worden gefluisterd, waarna deze (M/V/X) het schaamrood op de wangen krijgt of zachtjes begint te wenen. Waarna het incident wordt gesloten met een warme knuffel of een troostende schouderklop. Zo goed is de band tussen de werkmensen die voor de draadloze zender dan wel voor de ijzeren weg arbeiden!