De Lijn nu toch bereid "om tot een oplossing te komen" over laadpalen elektrische bussen in Gent

Na een dag van getouwtrek verklaart De Lijn zich bereid om dan toch "tot een oplossing te komen" over laadpalen voor elektrische bussen in Gent. Eerder vandaag had de vervoermaatschappij gezegd dat ze in de stad niet tijdig een geschikte locatie vond om laadpalen te installeren. Daardoor zouden aangekondigde elektrische bussen in Leuven en in Antwerpen worden ingezet, maar niet in Gent. De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) heeft De Lijn en Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gevraagd om deze beslissing te herzien.