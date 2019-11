Al meer dan 600.000 euro voor verkochte nazispullen ondanks ongenoegen van joodse organisaties

Ook al hield Adolf Hilter klaarblijkelijk niet van hoge hoeden en is er twijfel over de echtheid van het exemplaar, een hoge hoed die van Hitler zou zijn geweest heeft vijftigduizend euro opgebracht. De luxe-editie van het boek "Mein Kampf" die in het bezit is geweest van nazitopman Hermann Göring ging zelfs onder de hamer voor 130.000 euro. Rond kwart over vier vanmiddag stond de teller van de veiling in München vandaag al op ruim 615.000 euro. Overigens heette het niet "veiling van nazi-memorabilia" of iets van die strekking. De verkoop - overigens ook online - ging door door onder de meer neutrale naam "German Historic Collectibles since 1919". Duitse historische verzamelobjecten dus.