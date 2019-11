Echtgenoten krijgen meer stress als hun vrouwen meer dan 40 procent van het gezinsinkomen verdienen.

Uit de studie blijkt ook dat er een verschil is in de manier waarop echtgenoten en vrouwen hun eigen psychologisch ongemak en dat van hun partner inschatten. De deelnemers aan de bevraging werd gevraagd om hun ongemak te meten op basis van zich droevig voelen, nerveus, rusteloos, hopeloos, waardeloos of dat 'alles een inspanning was'. Mannen rapporteerden een betere mentale gezondheid dan hun vrouwen voor hen noteerden.

"Dit kan ook te wijten zijn aan gendernormen", zei Sydra. "Als de mannelijke sociale rollen het toegeven van kwetsbaarheid verhinderen, en mannen geneigd zijn om symptomen van stress en depressie te verbergen, is het logisch dat de antwoorden van hun vrouwen [over hun echtgenoten] minder accuraat zullen zijn."

Het was zelfs zo dat vrouwen rapporteerden dat hun mannen het minste stress hadden als zij 50 procent van het gezinsinkomen voor hun rekening namen, terwijl de echtgenoten hun laagste stressniveaus rapporteerden als hun vrouwen 40 procent bijdroegen.

"Het feit dat een vrouw het verhoogde psychologische ongemak van haar echtgenoot als hij financieel afhankelijk is van haar, slechts in beperkte mate waarneemt, kan eenvoudigweg veroorzaakt worden door het feit dat hij het niet meedeelt - dit kan nog een andere manifestatie zijn van de gendernormen", zei Sydra.

De studie van doctor Joanna Sydra is gepubliceerd in Personality and Social Psychology Bulletin. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Bath.