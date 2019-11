Waarom is eenzaamheid zo'n groot probleem? En hoe voelt dat? "Het gevoel dat je er bent, maar niet echt dat je leeft"

Dat is niet alleen bij ons zo: je ziet het ook in andere landen. De Britten stelden vorig jaar zelfs een minister van Eenzaamheid aan, de premier gaf haar de opdracht de ‘eenzaamheidsepidemie, een triest gevolg van het moderne leven’ aan te pakken. Daar had Theresa May 20 miljoen pond voor over: geen niemendalletje dus. Het was hen duidelijk dat eenzaamheid mensen in een negatieve spiraal brengt. Mensen in alle lagen van de bevolking. “Eenzaamheid discrimineert niet”, orakelde de voormalige Britse premier.

“Er zijn dagen dat ik mijn mond niet opendoe”, hoor je Noël zeggen in het programma, terwijl hij over een weids Vlaams landschap kijkt. “Je moet veel moed hebben om uit je bed te komen”, bekent José. Een andere getuige heeft het over “iets dat samentrekt in je maag, waardoor ik ga hyperventileren”. “En dan weet ik: het is het moment. Ik móét iets doen.” “Het is het gevoel dat je er bent, maar niet echt dat je leeft”, zegt nog iemand anders.