EU bereikt op valreep akkoord over begroting 2020: extra geld voor klimaat, innovatie en jeugdwerkloosheid

Geld is onder meer gevonden dankzij minder steun voor de landbouw. En ook Turkije zal minder geld krijgen, zo'n 85 miljoen minder dan voorzien, omdat Europa vindt dat Turkije zich verder distantieert van de Europese waarden.

Johan Van Overtveldt is erg tevreden en spreekt van een "historische omslag". "De verhoging van de investeringen is volledig gericht op research, innovatie, klimaat, competitiviteit en infrastructuur. En dus niet meer op cohesiefondsen (financiële hulp voor lidstaten die economisch achterlopen op het Europese gemiddelde, red.) en landbouw. Een stuk van de financiering komt van mindere landbouwuitgaven. Dat is bijna een historische omslag in de manier waarop middelen in Europa gebruikt worden."

De begroting voor 2020 is nu afgeklopt. Maar nu komen de onderhandelingen over de meerjarenbegroting voor de komende jaren eraan. En zeker in het licht van de brexit, waarbij de Britse bijdragen aan de Europese begroting zullen wegvallen, zal dat geen sinecure worden. Over dat meerjarenbudget zijn er heel uiteenlopende meningen en scenario's, gaande van besparingen, tot hogere bijdragen van de lidstaten en meer Europese fiscaliteit. "Daarover zijn er scherp verdeelde meningen", aldus Van Overtveldt.