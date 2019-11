Geen straf voor dader "nazibriefje" in Sint-Niklaas

De politie was een onderzoek gestart om de dader van het briefje te vinden. Op zich is het briefje niet strafbaar, dat wist zij al, maar het gebruik van nazisymbolen kan wel aanzetten tot geweld of haat tegen bepaalde groepen van mensen. Een aanhanger van het nazisme kan ook negationist zijn, wat wil zeggen dat hij of zij de Holocaust ontkent, en dat is dan wel weer verboden. Daarom wilde de politie de precieze motieven van de dader te weten komen.



Alex Lemmens van de politie van Sint-Niklaas: "Na onderzoek hebben we vastgesteld dat het niet strafbaar is. Het gebruik van een nazi-teken, in dit geval een swastika, is op zich niet verboden. Het is enkel indien de man racistische redenen zou hebben gehad, dat het niet mocht. Na een gesprek met de persoon blijkt dat hier niet het geval."