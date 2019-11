Dat vrouwen "anders" zijn, is niet het beste pleidooi voor een vrouwelijke informateur

Dat ervoer ik als niets anders dan een cultuurschok, een van die dure woorden die we niet te veel moeten gebruiken, maar dat hier volledig op zijn plaats is. Hoe kan immers van een beschaafde samenleving sprake zijn waar niet rede en argument ertoe doen, maar jouw "essentie" of "identiteit" als man of vrouw of welke andere dan ook?

Het valt te hopen dat de vergiftiging van de atmosfeer die zich vanuit bepaalde faculteiten letteren en sociale wetenschappen in de Verenigde Staten over de samenleving heeft verspreid niet in die mate onze contreien aantast. De polarisering waarvan een voor de meeste Europeanen onverteerbare figuur als president Trump de belichaming is, werd immers niet alleen door zijn achterban gecreëerd.

Termen als "toxische masculiniteit" zijn ronduit een schandaal die een universitair aangestelde die op waarlijk gedisciplineerde wetenschappelijke wijze denkt en spreekt zich nooit zou mogen veroorloven. Bovendien hinken velen die zeggen de emancipatie van onderdrukte identiteiten voor te staan van het ene been op het andere. Want tegenover hun denken en spreken in termen van "essenties" staan hun beweringen dat de traditionele mannelijke, vrouwelijke en andere identiteiten niets dan "maatschappelijke constructies" zijn. Een helder verhaal wordt hier niet verteld.

Het denken waarvoor Beyens opiniestuk exemplarisch is, gaat daarentegen uit van een redenering in termen van "identiteit" die hij juist scherp veroordeelt bij anderen. Hij beklaagt zich over de toename van racisme, bij andere gelegenheden verwerpt hij elke vorm van nationale identiteitsaanspraken, maar hij en degenen die denken zoals hij zien de balk in het eigen oog niet: mannen en vrouwen zijn voor hen kennelijk wel afgelijnde substanties met essentiële kenmerken.

Wie zou er tegen de aanstelling van een vrouwelijke formateur en daarna vrouwelijke premier zijn? Ik alvast niet. En ja, in tegenstelling tot de sneer van Beyen naar Margaret Thatcher, mag zij volgens mij gelden als een voorbeeld van hoe straffe vrouwen hun land ook in moeilijke tijden grote diensten, bij alle onvermijdelijke vergissingen, kunnen leveren. Dagelijks zien we onze professionele milieus vervrouwelijken en in die mix geven tal van vrouwen en mannen blijk van talent en competentie, naast al die mannen en vrouwen die er minder van bakken.

Beyen toont dat hij in elk geval op de hoogte is van de resultaten van het type gender studies (onderzoek naar de rol van geslacht en de maatschappelijke invulling daarvan) dat vooral in de Angelsaksische wereld reeds vele jaren hoogtij viert. In een jargon en denktrant die op zijn minst even ideologisch als wetenschappelijk geladen zijn, proberen de beoefenaars van die en aanverwante disciplines vooral aan te tonen hoe beschaamd vooral de blanke (heteroseksuele) man zich wel zou moeten voelen.

Zijn positie als geschiedkundige verhindert hem immers niet om te beweren “dat de wereld minder geteisterd zou zijn geweest door extreme ongelijkheid, kapitalistische uitbuiting, imperialisme, militarisme en kolonialisme indien vrouwen meer macht zouden hebben gehad”. (Even tussendoor: het Britse Rijk begon en eindigde met een koningin en kende zijn hoogtepunt onder queen and empress Victoria.) Hij vindt zelfs dat het “recent modieus geworden begrip toxische masculiniteit ” (giftige mannelijkheid) op al die nefaste evoluties van toepassing is. Volgens hem is "toxische femininiteit” (giftige vrouwelijkheid) een onbestaand begrip en hij ziet weinig redenen om het uit te vinden.

Marnix Beyen riep hier zaterdag koning Filip op om de regeringsvorming toe te vertrouwen aan een vrouw of zelfs een vrouwenduo. Beyen doceert politieke geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, maar hoewel hij zich nog vlug even indekt tegen het verwijt van "tegenfeitelijk denken", fantaseren dus hoe de wereld er had kunnen uitzien als de bekende feiten zich niet hadden voorgedaan, doet hij het toch.

