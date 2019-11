Inwoners van Zoutleeuw willen gevel asielcentrum opknappen

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het asielcentrum in Dormaal bij Zoutleeuw juist opent. Er moeten nog enkele werken gebeuren, en Fedasil wacht ook nog op het brandweerverslag. Maar normaal gezien zouden de eerste asielzoekers deze maand aankomen. Het asielcentrum komt in een voormalig woonzorgcentrum in Dormaal, Fedasil wil er 130 asielzoekers in onderbrengen.

Het asielcentrum wordt fel gecontesteerd door het plaatselijke actiecomité "Genoeg is Genoeg". Met een juridische procedure voor de Raad van State, zwarte vlaggen, menselijke kettingen en andere betogingen liet het comité de afgelopen twee maanden herhaaldelijk zijn ongenoegen blijken. Het actiecomité vindt het niet kunnen dat een dorp met nauwelijks 200 gezinnen met zo'n grote groep migranten geconfronteerd wordt.

Welkom

Maar intussen is er een tegenbeweging onder de naam 'Gastvrij Zoutleeuw'. Een groep inwoners wil daarmee "een menselijk gelaat" tonen tegenover de asielzoekers en duidelijk maken dat ze welkom zijn. Daarom gaan ze nu de gevel opnieuw aanpakken, zegt Bart Ipers van Gastvrij Zoutleeuw: "We willen het centrum wat mooier maken voor de mensen als ze aankomen. Het centrum is intussen ook besmeurd met graffiti en andere zaken. We willen graag dat de mensen die hier toekomen, zich welkom voelen. We dachten aan de ingang een mooie welkomstschildering te maken of te laten maken door een kunstenaar."

De groep zamelt ook al winterkleding in, want daar is bij de asielzoekers grote nood aan.