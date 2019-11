Rockband Janez Detd geeft goudstaaf van 25.000 euro weg op reünieconcert

De punkgroep Janez Detd uit Dendermonde bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt gevierd. De band houdt een eenmalig reünieconcert (The 25 K Show) in de Brielpoort in Deinze op 7 maart en zal er 25 nummers spelen. Fans die naar Deinze afzakken, kunnen meer buit maken dan de drumstokken, de playlist of een handtekening van de bandleden. Janez Detd geeft voor de gelegenheid één echte goudstaaf weg.

Een goudstaaf van 25.000 euro

Janez Detd zal geen cent verdienen aan het reünieoptreden aan Deinze. Alle bandleden besloten hun loon integraal weg te schenken in de vorm van een échte goudstaaf ter waarde van 25.000 euro. Eén fan mag met de staaf naar huis gaan. "Een ticket kost, symbolisch, 25 euro. Er zijn 2.500 plaatsjes. Elk ticket heeft een uniek nummer, op basis daarvan gaan we die avond bepalen wie met de goudstaaf krijgt", zegt frontman Nikolas Van der Veken.

"Voor ons is het een gouden jubileum"

"Ik had nooit gedacht dat Janez Detd 25 jaar zou bestaan. Het is eigenlijk allemaal begonnen op de slaapkamer bij mijn ouders thuis, ik had dit nooit durven hopen. We vieren, in mijn ogen, dan ook een gouden jubileum, ook al bestaan we nog maar 25 jaar", zegt Van der Veken. De band speelt al een hele tijd niet meer dus nu moet er weer druk gerepeteerd worden voor het reünieconcert. "Ik speel nog af en toe muziek, vooral voor mijn kinderen. Het repertoire beperkt zich dan tot K3 of tot trage versies van rocknummers van bijvoorbeeld AC/DC. Het snelle gitaarwerk heb ik niet meer in de vingers, ik zal dus veel moeten oefenen. De ritmesectie is deze week beginnen te repeteren, zij staan al een pak verder", lacht Van der Veken.

Carrièrewending

Van der Veken heeft zijn carrière de voorbije 10 jaar over een heel andere boeg gegooid. Hij heeft een eigen fitnesszaak in Dendermonde, Fitnessking, en ontwikkelde ook loopbanden voor honden. "Het leven heeft een totaal andere wending gekregen maar ik vind het erg fijn. Maar Janez Detd is nooit ver weg. Om een voorbeeld te geven: er werken nu mensen in mijn zaak die vroeger mee met ons getourd hebben. Ik kijk enorm uit naar het optreden maar het blijft eenmalig. Ik ben erg tevreden met wat ik nu doe." De ticketverkoop voor het reünieconcert begint zaterdag 23 november. "We spelen écht maar één show, wie erbij wil zijn weet dus wat te doen."