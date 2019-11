Eerste Jumbo in Limburgse gemeente Pelt 17 procent goedkoper dan Jumbo in Nederland

Shoppen over de grens bij Jumbo loont niet, dat is de conclusie van Test Aankoop. De consumentenorganisatie ging winkelen in de Jumbo in Pelt en in de dichtstbijzijnde Jumbo in Nederland, in Budel. En de vestiging in Pelt was opvallend goedkoper.



"We hebben voor onze volle winkelkar in Nederland 145 euro betaald, terwijl dat in Pelt 124 euro was", legt Simon November van Test Aankoop uit. "Dat is een verschil van bijna 17 procent. Dat is toch een belangrijk en opvallend verschil."

Of Jumbo in België aan die scherpe prijzen zal blijven verkopen, zal de komende maanden en jaren pas duidelijk worden. De supermarktketen is alvast tevreden over de eerste week in Pelt. De omzet ligt volgens topman Ton van Veen 50 procent hoger dan gedacht.