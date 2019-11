Na de "frietchinees" is er nu de "frietvlaming": ondernemer opent frituur in Chinese stad Guangzhou

"Er zit hier in China al een Nederlander die frietjes verkoopt met fruit maar daar gaan we niet mee beginnen", lacht Luc Rijmenants uit Zandhoven. De Kempense ondernemer is samen met Prinses Astrid op handelsmissie in China. In april volgend jaar wil Luc met zijn zakenpartner Gert Van Mol de eerste authentieke Belgische frituur openen in het Chinese Guangzhou."Bij ons zal je echte Belgische frieten, sauzen, satés en curryworsten vinden", zegt Luc. "We gaan alle producten uit ons land naar China exporteren."

Frietchinees

Het idee om een frituur te starten in het land van de lange muur spookt al jaren door Lucs hoofd. "Ik heb een tuincentrum in Massenhoven en kom daarvoor al jaren in China. Op een bepaald moment was ik de Chinese keuken zo beu en ging ik op zoek naar een goed pak frieten. Helaas kon ik dat nergens vinden", zegt Luc.



"Sindsdien denk ik: verdorie, waarom start ik zelf geen frituur in China?" In april is het dus zover. Maar zal Luc slagen? Een paar jaar geleden had een Brusselaar hetzelfde idee. Die frituur in Shanghai is al een tijdje gesloten door gebrek aan interesse van de Chinezen. "Elk concept is anders en wij geloven voor 99 procent in ons idee. Wij gaan onze frietjes betaalbaar houden voor elke Chinees. Het wordt misschien moeilijk, maar moeilijk gaat ook."