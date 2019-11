Kinderrechtencommissaris wil duidelijkere regels rond arrestaties van minderjarigen 

In het rapport staan er verschillende getuigenissen over de schrijnende toestand in sommige centra. Zo schrijft een medewerkster van een vluchtelingenorganisatie over de leefomstandigheden van een gezin met drie kinderen in een asielcentrum: “We bezochten ze daar verschillende keren. De spanning in het asielcentrum was te snijden. De dochter van het gezin mocht niet zonder begeleiding rondlopen. Ze durfde dat ook niet: de seksuele onveiligheid was te groot. Ze verbleven in "het gezinsblok", een onderdeel van de oude aftandse kazerne. Ze leefden er met vijf in één kamer. Er was zwarte schimmel aanwezig tegen de muren en aan het plafond. Het sanitair moesten ze delen met verschillende andere gezinnen.”