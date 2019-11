Het voorstel om de Cyriel Verschaevestraat af te schaffen, kwam van CD&V, die het ongepast vindt dat de man nog geëerd werd met een straatnaam. Verschaeve was een omstreden priester-dichter, geboren in Ardooie, maar hij woonde ook een tijdlang in Alveringem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde Verschaeve met de nazi's. Na de oorlog is hij ook veroordeeld.

Kinderen van het verzet

Wegens zijn nazisympathieën deed CD&V maandagavond het voorstel om de straat af te schaffen. Het opvallende is wel dat die straatnaam vroeger juist gekozen is door de christendemocraten zelf (toen nog CVP).



"Inderdaad, het is zo, en we hebben daarvoor ook onze verontschuldigingen aangeboden. Toen deed men dat in de jaren zeventig vooral om zijn literaire kwaliteiten. Maar niets zegt dat het voor eeuwig moet zijn", zegt Hannelore Vanhoenacker, fractieleidster van CD&V. Aanleiding was onder meer de televisieserie rond 'Kinderen van het verzet'.

In het Limburgse Lanaken was er tot twee jaar geleden ook al een Cyriel Verschaevestraat. En die is veranderd in de Anne Frankstraat.

Koning Leopold II

Op voorstel van Groen wordt ook de Leopold II-laan aangepast. Onder het bewind van Leopold II zijn in Congo veel gruwelijkheden gebeurd. De straatnamencommissie gaat nu op zoek naar nieuwe namen.