Bezetting van Hongkongse universiteit loopt op laatste benen, nog 50 studenten bezetten campus   

Het einde van de onrust is trouwens nog niet in zicht. Carrie Lam, de regeringsleider in Hongkong, had de politie opgeroepen om de ontruiming van de campus vreedzaam te laten verlopen. Ze voegde echter wel toe dat de politie "de nodige actie" zou nemen als de betogers de politie zouden aanvallen.

Verder heeft de Chinese overheid bekend gemaakt dat het een oordeel van het Hongkongse hooggerechtshof niet erkent. Dat gerechtshof had geoordeeld dat het verbieden van zwarte maskers tijdens de betogingen ongrondwettelijk was. "China maakt hiermee duidelijk dat het zich blijft mengen in de Hongkongse politiek", zegt Leen Vervaeke. En dat is net waar de betogers tegen protesteren.