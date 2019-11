Vloermozaïek van Luc Tuymans in Palazzo Grassi in Venetië moet tijdelijk weg door overstromingen

De tentoonstelling "La pelle" in het legendarische Palazzo Grassi, een van de mooiste paleizen van Venetië, is een van de hoogtepunten van het culturele jaar. "Schwarzheide" is de blikvanger van het initiatief. In de marge van de Biënnale van Venetië organiseert zakenman François Pinault in het Palazzo Grassi prestigieuze tentoonstellingen van de belangrijkste kunstenaars van deze tijd. Twee jaar geleden kwam Damien Hirst aan bod met een collectie verbluffend indrukwekkende beelden. Voor Luc Tuymans is zijn aanwezigheid in Venetië de consecratie van zijn internationale betekenis.