Nederlandse politie pakt 2 nieuwe verdachten op voor moord op advocaat

In Nederland heeft de politie nog eens twee verdachten opgepakt in verband met de moord op advocaat Derk Wiersum, in september. Wiersum was de advocaat van een spijtoptant in het liquidatieproces tegen de zogenoemde mocromaffia. Begin vorige maand was er al een eerste verdachte aangehouden. De twee verdachten die nu waren opgepakt, zijn weer vrijgelaten na hun ondervraging.