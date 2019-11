Een jaar is toch geen 7 hondenjaren: bereken hier de "juiste" leeftijd van je hond

Hoe kun je nu zelf berekenen hoe oud je hond is in hondenjaren? Dat is iets ingewikkelder dan gewoon de leeftijd van je hond maal zeven te doen. Je hebt het symbool voor logaritme of "ln" nodig op je rekenmachine.

De formule om van mensenjaren naar hondenjaren te gaan is:

16 x ln(leeftijd hond) + 31

vb: stel je hond is 6 jaar oud, dan doe je dus 16 x ln(6) + 31 = 60



We hebben het je gemakkelijk gemaakt en een berekeningsmodule gemaakt. Vul hieronder de leeftijd van je hond in in mensenjaren en je krijgt de leeftijd van je huisdier in hondenjaren.