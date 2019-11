Onderwijsinspectie krijgt 10 extra inspecteurs: "Elke school moet mee zijn in kwaliteitsverhaal"

Momenteel zijn er 147 inspecteurs bij de Vlaamse Onderwijsinspectie. Zij evalueren de kwaliteit van het onderwijs en lichten de scholen door. Vorig schooljaar kregen ruim 530 scholen een inspecteur over de vloer. De Onderwijsinspectie wordt nu versterkt en krijgt er 10 extra inspecteurs bij.

"De komende jaren leggen we de lat nog hoger in ons onderwijs", zegt minister Weyts. "Elke school moet mee zijn in dat kwaliteitsverhaal. De inspectie begeleidt leerkrachten en directies zodat elke school over de hogere lat kan springen."

De onderwijsinspecteurs zullen voortaan ook bekijken hoe zwaar het administratieve takenpakket van leerkrachten is, en nagaan waar die werkdruk kan verlicht worden.