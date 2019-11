"Ons eerste huwelijk stelde niet veel voor, maar dit keer zal het anders zijn!"

Het moet niet altijd in een chique restaurant zijn, of ergens hoog op een bergtop, of op een houten bankje in een idyllisch landschap. Soms kan een belangrijke mededeling, vraag of herinnering even goed in pakweg een fastfoodrestaurant gebeuren. De kans dat beelden hiervan viraal gaan is natuurlijk opmerkelijk kleiner. Omdat zo’n restaurant niet onmiddellijk geassocieerd wordt met een droomlocatie om iets speciaals te doen of te zeggen. Dat dacht ook een Zuid-Afrikaanse journaliste toen zij de beelden van een man die in een fastfoodrestaurant op zijn knie ging voor een vrouw op sociale media zag verschijnen. Maar met een begeleidende negatieve boodschap bezorgde ze het koppel uiteindelijk een droomhuwelijk, of beter, een "nieuw" huwelijk.