1,2 ton cocaïne gevonden tussen lading limoenen in Antwerpse haven

De cocaïne werd gisteren ontdekt in een container met limoenen, die vanuit de Braziliaanse stad Itaguai naar Antwerpen was verscheept. Een 53-jarige Belg is aangehouden. Hij zou de chauffeur zijn die de drugs kwam uithalen. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden voor invoer en handel van drugs en lidmaatschap van een criminele bende.

Dit jaar is al meer dan 40 ton cocaïne onderschept in de Antwerpse haven.