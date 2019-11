"Oudere holebi's kruipen terug in de kast als ze naar een woonzorgcentrum moeten"

Er zouden in Vlaanderen naar schatting zo'n 200.000 holebi-ouderen zijn. Maar velen onder hen durven niet voor hun geaardheid uitkomen zodra ze in een woonzorgcentrum zitten. Een aantal zogeheten "regenboog­ambassadeurs" zijn vandaag langs alle woonzorgcentra in Deurne gefietst om te praten met directieleden.

Angst voor pesterijen

"De mensen durven zich er niet te outen en kruipen terug in de kast", zegt coördinator Maggy Doumen. "Dat doen ze puur uit angst voor afkeurende reacties en pesterijen. We horen situaties van mensen die, omwille van hun geaardheid, gemeden worden door andere rusthuisbewoners. Of ze horen achter hun rug "vuil janet". In de gewone samenleving kan je zulke mensen en situaties mijden, maar in een woonzorgcentrum zit je ermee opgesloten. Dat is geen prettige oude dag."

"Woonzorgcentra staan niet stil bij problematiek"

De regenboogambassadeurs willen graag het taboe rond homoseksualiteit in de rusthuizen doorbreken. Volgens hen zijn woonzorgcentra niet voorbereid op het opvangen van holebi's en transgenders. "En dat is niet uit onwil, maar vooral uit onwetendheid", zegt Doumen. "We merken dat veel directieleden gewoon niet stilstaan bij de problematiek. Terwijl ze al kunnen helpen door kleine dingen aan te passen, bijvoorbeeld op inschrijvings­formulieren neutraler taalgebruik te hanteren. Nu wordt er gevraagd of je als vrouw een "man" hebt, in plaats van een "partner". "Dat zou al een mooi signaal zijn waardoor holebi's zich al meteen welkom voelen."

"Probleem situeert zich vooral bij bewoners onderling"

Directeur Sigrid Schram van rust- en woonzorgcentrum Boterlaarhof in Deurne heeft begrip voor de bezorgdheden. "Het baart me zorgen dat niet alle oudere holebi's zich overal welkom voelen. Onze deur staat uiteraard voor iedereen open. Volgens mij is er geen probleem onder directie- en personeelsleden - velen onder hen zijn zelf holebi - maar dat het zich eerder situeert bij de bewoners onderling. Het is ook niet simpel om die mentaliteit zomaar aan te passen, het lijkt me interessant om onze bewoners daar over te bevragen en ze eventueel te sensibiliseren."