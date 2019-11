Medische kosten dreigen voor 80.000 patiënten met honderden euro's op te lopen door staatshervorming

Patiënten met hoge gezondheidskosten (boven een vastgelegd maximum of plafond) moeten niets meer uit eigen zak betalen. Wie langdurig ziek is, maakt ook kans op een "zorgforfait", een premie van 300 à 600 euro, als hun medische kosten te hoog oplopen. Die voordelen worden federaal geregeld.



Een aantal kosten in revalidatiecentra (en in mindere mate in bejaardentehuizen) zullen dus niet meer meegerekend worden nu Vlaanderen ervoor bevoegd is. En daardoor zullen sommige patiënten minder snel kans maken op die voordelen zoals het zorgforfait. Naast zieken of bejaarden kan dat ook kinderen of volwassen met specifieke stoornissen treffen, of drugverslaafden.

Volgens algemeen secretaris Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteit gaat het in totaal om 80.000 kwetsbare patiënten, zoals langdurig zieken, die daardoor elk jaar honderden euro's extra uit eigen zak zullen moeten betalen. "Een staatshervorming zou ervoor moeten zorgen dat mensen er beter van worden. In dit geval is dat zeker niet", zegt hij.