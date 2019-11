Politiecombi rijdt in op gevel van restaurant La Filosofia in Leuven

De politie kreeg rond kwart voor vier een oproep dat er een inbraak was op de Waversebaan. Een aantal politievoertuigen was op weg naar de inbraak, toen één van de politiecombi's een verdacht voertuig kruiste dat in aanmerking kwam als vluchtwagen van die feiten.



De auto met de mogelijke daders sloeg daarbij op de vlucht richting het centrum van Leuven. Woordvoerder Nicolas Del Piero van de Leuvense politie: "Het verdacht voertuig reed met hoge snelheid het centrum in en heeft daar even rondgereden. De politie is de wagen blijven volgen, maar aan de Parkstraat kwam het tot een ongeval waarbij het politievoertuig tegen de gevel van een restaurant gereden is. De vermoedelijke inbrekers zijn met hoge snelheid kunnen ontkomen."

Geen gewonden

Door het ongeval was er heel wat schade aan de gebouw, maar er vielen geen gewonden. "Boven het restaurant wonen enkele studenten", zegt Nicolas Del Piero. "Die zijn even uit het gebouw moeten vertrekken totdat de brandweer kon bevestigen dat het geen probleem was om de woning terug in te gaan." Het gebouw is voorlopig langs binnen gestut, maar vandaag wordt verder gekeken hoe het zit met de stabiliteit van het gebouw. Het restaurant La Filosofia blijft voorlopig gesloten.

Van de daders ontbreekt elk spoor. De inbrekers hebben waarschijnlijk geen buit kunnen maken, omdat er snel melding werd gemaakt bij de politie. Die onderzoekt de zaak nu verder.