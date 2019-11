"IJskoningin Elsa vindt haar plek in de wereld, maar is nog niet klaar voor een relatie": het feminisme van "Frozen 2"

Een tekenfilm met moderne prinsessen die zichzelf en elkaar redden en niet rekenen op een eventuele ridder op een clichématig wit paard. Schitterende 3D-animatie van sneeuwlandschappen. Bombastische songs en hilarische nevenpersonages (hallo, Olaf de sneeuwman!). Dat zijn de elementen die van "Frozen" (2013) een wereldwijd monstersucces maakten.

Een vervolg kon niet uitblijven, en dat is er nu. Net zoals in de eerste film draait alles rond het bondgenootschap van zussen Anna en Elsa. Die laatste beschikt over magische krachten: alles wat ze aanraakt verandert in ijs. Daarvoor wordt ze aanvankelijk als freak aanzien door haar onderdanen. Elsa ontvlucht in de eerste film haar enggeestige gemeenschap, tovert in de bergen een nieuwe oogverblindende residentie bij mekaar en gaat daar haar leven leiden zoals zij dat wil. Ze laat het los: "Let it go", een songklassieker is geboren.

(Lees verder onder het fragment van "Let it go")