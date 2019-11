Reclameborden wijzen Brusselse daklozen naar bed en maaltijd

Heel wat organisaties in het Brussels Gewest bieden slaapplekken of eetgelegenheden aan voor daklozen. Maar blijkbaar komt die informatie niet altijd bij hen terecht. Het platform 'Surviving in Brussels' brengt daar nu verandering in. Sinds afgelopen nacht kunnen daklozen alle informatie terugvinden op 89 reclamepanelen die afwisselend reclame en nuttige actuele informatie bieden. Elisabeth Mareels van het platform 'Surviving in Brussels': "Bovenaan zie je het weerbericht voor de komende uren en daaronder zie je een plan van Brussel. Daarop zie je alle locaties met hun specifieke diensten en openingsuren."

Stockholm

Het idee van de reclamepanelen komt uit Stockholm. Daar kunnen daklozen al sinds vorige winter informatie vinden over opvangtehuizen. Al is het idee in Brussel verder uitgebreid met douches, dokters, juridische hulp en sociale restaurants.

De reclamepanelen tonen nog tot eind maart alle informatie.