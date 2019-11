Test Aankoop waarschuwt: "Toch prijzenoorlog gestart in de supermarkt door komst Jumbo"

Simon November van Test Aankoop zegt op Radio 2: "We zijn zelf geschrokken van dit verschil omdat we altijd denken dat shoppen in Nederland goedkoper is dan in België. Dat blijkt dus niet uit deze test. Shoppen over de grens loont dus niet en voor ons wijst dit erop dat Jumbo toch wel op de Belgische markt is gekomen met zeer scherpe prijzen om de concurrentie te dwingen de prijzen te verlagen. Daarvoor kijken ze dan vooral naar Colruyt."



Veel winkels = lagere prijzen

Jumbo werkt met een regionale prijzenpolitiek, net zoals Colruyt bij ons. Dat betekent dat ze de prijzen verlagen in de gebieden waar de concurrentie sterk is. Dat is vooral een voordeel voor mensen die in een buurt wonen waar er veel supermarkten zijn.

Die 'goedkope' winkelkar in Pelt kan een stunt zijn van Jumbo omdat ze zich willen bewijzen op de Belgische markt, maar de supermarktketen droomt er wel van zo'n 100 winkels te openen in ons land. Dat betekent toch dat er hier en daar prijzenoorlogen zullen ontstaan. Colruyt zal om zijn laagsteprijs­garantie te kunnen behouden de prijzen van Jumbo in de gaten moeten houden, zodat ze daaronder kunnen gaan. De strijd om de consument is begonnen, concludeert Test Aankoop.

Kwaliteit

Lage prijzen lijken op het eerste gezicht positief voor de consument, maar naast de prijs is er ook nog zoiets als kwaliteit. Simon November: "Grote merken als Coca-Cola of Dash zullen op vlak van samenstelling niet veranderen. Maar als je de situatie van een Belgische fabrikant van garnaalsla eens bekijkt, kan je je toch vragen stellen. Als die constant gevraagd wordt om te produceren tegen een lagere prijs, zal het aandeel mayonaise hoe langer hoe meer toenemen, het aantal garnalen zal verminderen."

Het shopavontuur van Test Aankoop kan je in dit filmpje bekijken: