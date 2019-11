"Wat ik hoorde, was ongepast": topmedewerkers getuigen over telefoongesprek tussen Trump en president Oekraïne 

"We hebben vandaag dus min of meer vernomen dat Alexander Vindman waarschijnlijk de bron is van de klokkenluider", zegt correspondent Björn Soenens in Washington. "Want we weten dat die klokkenluider iemand is uit de inlichtingendiensten, wellicht de CIA, die alarm heeft geslagen. Het is niet expliciet gezegd omdat de klokkenluider beschermd moet worden, maar Vindman is bijna zeker de bron van die klokkenluider. En dat is toch wel nieuw."