Undercoveragent rolt drugsbende op: 15 leden krijgen alles samen 64,5 jaar cel

De drugsbende voerde vanuit Zuid-Amerika cocaïne in naar de haven van Antwerpen en leverde in een growshop in Tremelo, in Vlaams-Brabant, alle ingrediënten voor de opbouw van cannabisplantages. Aan hun activiteiten kwam in mei 2018 een einde na anderhalf jaar infiltratiewerk van undercoveragent "Dirk".

De correctionele rechtbank van Leuven heeft de vijftien leden van de grote drugsbende nu veroordeeld tot een totale gevangenisstraf van 64,5 jaar. Het kopstuk kreeg tien jaar effectief.