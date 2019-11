Vaarwel "remsporen": kan dit ultragladde laagje voor toiletpotten miljarden liters water uitsparen?

Even schrobben met de toiletborstel, misschien nog eens doorspoelen, moeilijk lijkt de oplossing niet. Alleen: wereldwijd spoelen we zo elke dag 141 miljard liter zuiver water door de plee. Dat is zowat zes keer de dagelijkse waterconsumptie van heel Afrika. Dat ondanks recente pogingen om meer met regenwater of zelfs droge toiletten te werken.