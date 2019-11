25 verstekelingen gevonden in koelwagen aan boord van veerboot in Nederland

In Vlaardingen, in Nederland, zijn 25 verstekelingen aangetroffen in een koelwagen aan boord van een veerboot. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze onwel waren geworden. De 23 anderen werden enkel ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het voorval doet denken aan de 39 dode verstekelingen die eind vorige maand werden aangetroffen in een koelcontainer in Engeland.