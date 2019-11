Warmste Boot moet auto's weren uit Kortrijks stadscentrum tijdens Warmste Week

Kortrijk bereidt zich voor op de Warmste Week. Nu al verwacht men meer dan 100.000 bezoekers. In Kortrijk en de deelgemeenten zelf werden al meer dan 600 activiteiten opgestart en in de buurgemeenten zijn er ook honderden acties. Onder meer in Wevelgem, waar burgemeester Jan Seynhaeve meldt dat er 45 verschillende initiatieven werden genomen, tot op dit moment. Beide gemeenten kwamen overeen om tussen Wevelgem en Kortrijk een Taxiboot op te starten. De Mimino zal vier keer per dag heen en weer varen tussen 21 en 24 december.