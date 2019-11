Na de brand in Bilzen en de vele verwijzingen naar de jaren 30: de nazi's er te pas en te onpas bij sleuren, helpt niet

Te pas en te onpas de jaren dertig en WO II betrekken op ons hedendaagse debat is een zwaktebod. Het maskeert het onvermogen om democratische meningsverschillen recht in de ogen te zien. Kunnen we daarom in het licht van de huidige problemen iets zorgvuldiger omspringen met dit soort historische referenties? En bijvoorbeeld alvast stoppen met overal de nazi’s erbij te sleuren? Het publieke democratische debat zal erbij gebaat zijn.

In plaats van hem met argumenten te counteren – wat in dit specifieke geval bijna té gemakkelijk zou zijn geweest – vond Katia Segers , mediaspecialist van de SP.A in het Vlaams Parlement, het nodig haar afwijzing te communiceren middels een nazi-referentie. De uitspraak van De Roover deed haar immers denken aan het nazi-beleid rond de ' entartete Kunst '. Dit zijn enkel twee voorbeelden van de laatste drie dagen. Kijkend naar de afgelopen jaren zijn er tal van dit soort nazi-referenties te verzamelen.

Volgens een opiniepeiling vindt 97% van de Vlamingen de brand in het Bilzense asielcentrum verwerpelijk. Ondanks het feit dat niemand dus overtuigd moet worden dat dit absoluut niet kan, schakelde Bart Somers toch meteen naar de hoogste versnelling. De expliciete parallel met de brand in de Rijksdag in nazi-Duitsland was blijkbaar een bal die binnengekopt moest worden. Het concrete gevolg van die referentie was overigens dat Bart Somers meteen een zware bedreiging ontving. Peter De Roover deed op vrijdag de uitspraak dat hedendaagse kunstenaars te weinig met schoonheid bezig zouden zijn.

Er lijkt me echter vandaag een groter probleem te zijn ontstaan met deze historische referenties. Er wordt in de historische parallel met de jaren 1930 en 1940 – terecht – vaak verwezen naar de opgezweepte polarisering : de opruiende taal, de polemiek en de impact van massamedia. Daar zit echter een levensgrote tegenstelling. Twee dossiers – de brand in het Bilzense asielcentrum en de cultuurbesparingen – geven me meteen de concrete voorbeeldjes.

Van Goethem is uiteraard een uitstekend historicus en zijn vergelijking met de jaren 1930 is op zich correct. Het punt is wel dat je met evenveel legitimiteit ook de fundamentele verschillen met de jaren 1930 kan benadrukken. Het hangt er maar van af welke focus je gebruikt en welke elementen je naar voren wil halen. Dat maakt van dit soort historische parallellen vaak een interessante intellectuele oefening maar een zeer problematische raadgever voor vandaag.

Parallellen zien met de jaren 1930 is niet nieuw. In zijn boek "de schaduw van het Interbellum" (2017) wijst de Leuvense historicus Emmanuel Gerard daar al op. Zo werd bijvoorbeeld het economisch beleid in België na de crisis van 1974 deels bepaald door de jaren 1930. Zo werd de verkiezings­overwinning van het Vlaams Blok van 24 november 1991 op één lijn geplaatst met die van 24 mei 1936, toen het Vlaams Nationaal Blok en Rex respectievelijk 16 en 21 zetels behaalden.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.