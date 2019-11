20 tot 26 november 1944: geallieerden bevrijden Metz en Straatsburg

In totaal zijn 15.000 mannen weggevoerd, waarvan 8000 uit Den Haag zelf. Dat is relatief weinig, als men weet dat tien dagen eerder een soortgelijke razzia in Rotterdam plaatsvond, waar er liefst 52.000 werden opgepakt. Meteen de grootste razzia van allemaal. Maar ditmaal lijken veel potentiële dwangarbeiders tijdig te zijn gevlucht of ondergedoken.

Veel dwangarbeiders komen terecht in kampen in Duitsland, waar ze in erbarmelijke omstandigheden leven. Ze moeten er meestal werken aan verdedigingswerken.