Aalst maakt schulden en bespaart op personeel om 260 miljoen te investeren

"We hebben de afgelopen jaren een heel goed parcours gereden. We gaan op dat elan verder. We willen tot de top behoren", verklaart burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) de forse investeringen in het nieuwe meerjarenplan. Aalst wil ruim 260 miljoen euro uitgeven de komende vijf jaar. Dat geld zal onder meer gaan naar een nieuwe veiligheidskazerne, stadsvernieuwingsprojecten, lokale economie en wonen. De details worden de komende dagen bekend gemaakt.

Geen nieuwe belastingen, wel extra schulden

De investeringen van stad Aalst zijn erg fors en de centen moeten natuurlijk ergens vandaan komen. "We gaan de belastingen niet verhogen. Aan de personenbelasting en de onroerende voorheffing wordt niet geraakt. Dat betekent dat we als stad een beetje meer schulden zullen maken."

Besparingen

"We besparen ook, vooral op het personeel", vertelt burgemeester D'Haese. Stad Aalst wil met die geplande besparing, over verschillende departementen heen, zo'n 30 miljoen euro minder uitgeven. De burgemeester benadrukt dat er geen jobs zullen verdwijnen. Het lijkt erop dat Aalst overweegt om bepaalde taken uit te besteden en dus niet langer door stadspersoneel te laten uitvoeren. Daarnaast hoopt de stad ook extra centen binnen te halen door gebouwen te verhuren of te verkopen.

Politieke turbulentie

Het meerjarenplan van stad Aalst komt er na een onrustige periode binnen de meerderheid. Tijdens de onderhandelingen raakte de positie van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) onhoudbaar. Volgens de andere partijen (N-VA en Open VLD) was ze onbetrouwbaar, ze zou ook informatie naar de pers gelekt hebben. De andere schepenen en de burgemeester besloten de bevoegdheden van Uyttersprot af te nemen en samen te beheren. Schepen Uyttersprot bleef, sinds de commotie, weg van de onderhandelingen. Hoe het met haar verder moet, is onduidelijk.

Sport, jeugd en cultuur

De politieke onrust in Aalst ontstond omdat Uyttersprot aangegeven zou hebben dat ze geen besparingen zou dulden binnen haar domeinen. Volgens burgemeester D'Haese is er van besparingen daar geen sprake: "Verenigingen mogen op hun beide oren slapen. We zetten op sommige zaken zelfs extra in, zoals bij sport. Het nieuwe zwembad van Aalst is één van de speerpunten van het meerjarenplan. Ook op vlak van cultuur gaan we niemand vergeten."