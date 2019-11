Aantal slachtoffers van terrorisme is voor het vierde jaar op rij gedaald

In 2018 zijn er 15 procent minder mensen gestorven door terreur dan in het jaar voordien. Dat is het belangrijkste besluit van de Global Terrorism Index, een jaarlijks terreurrapport van een internationale denktank. Terreur maakte bijna 16.000 doden, minder dan de helft dan in 2014, toen het rapport het meest aantal slachtoffers optekende. De voorbije vier jaar is het aantal slachtoffers voortdurend én fors gedaald, al hebben wel meer landen ermee te maken gekregen. Trieste koploper in de terreurlijst is Afghanistan, bijna de helft van alle terreurslachtoffers vallen in dat land.