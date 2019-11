Amnesty International: "Meer dan 100 doden bij protesten tegen hogere brandstofprijzen in Iran"

In Iran zouden de voorbije week al zeker 106 doden gevallen zijn bij de protesten tegen de hogere brandstofprijzen. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Andere bronnen hebben het zelfs over 200 doden. Ook de Verenigde Naties hebben hun bezorgdheid geuit over het aantal doden in Iran. De Iraanse overheid heeft het over een veiligheidsprobleem en steekt de schuld van de protesten op buitenlandse invloeden. Het internet is in het hele land al enkele dagen afgesloten.