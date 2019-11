Antwerpse brandweer en politie testen drones: "Cruciaal bij brand of achtervolging"

De ze ochtend hielden de politie en de brandweer van een Antwerpen een testvlucht met drones in de Sint-Andrieswijk. De drone werd naar een brandend voertuig gestuurd en naar een man die moest worden gearresteerd. Luchtbeelden zijn vaak cruciaal om zicht te krijgen op een brand of om een verdachte te volgen.

Minder duur dan helikopters

Drones zijn ook makkelijker in te zetten dan helikopters. “De helikopter kan nu technologisch gezien hetzelfde als de drone, maar er zijn toch veel verschillen,” zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Helikopters zijn duur. Ze kosten tot 5000 euro per uur dat ze in de lucht zijn en een drone kost maar een fractie ervan. Bovendien zijn helikopters niet meteen operationeel. Vaak duurt het tot 20 minuten voor ze boven het accident hangen. In een drone kan dat in de Antwerpse binnenstad op zo’n twee minuten gebeuren.”

Wetgeving moet nog worden aangepast

Voorlopig ging het om een testvlucht. De drones zullen nog niet meteen boven de stad hangen. Het uittesten wordt gefinancierd door Europa, de drones zelf zijn voor rekening van de stad. Ook de wetgeving, onder meer wat de privacy betreft, moet nog worden aangepast.