Britse prins Andrew stopt met publieke koninklijke activiteiten na "desastreus" interview over zaak-Epstein

Vanmorgen eiste de "Daily Telegraph", een koningsgezinde Britse krant, nog dat de prins een stap opzij zou zetten. En dat is nu ook gebeurd. In een statement dat verspreid werd door de koninklijke familie zegt Andrew dat hij zijn publieke activiteiten stopzet. "Het is me duidelijk geworden dat de omstandigheden van mijn voormalige link met Jeffrey Epstein een ongelooflijke ontwrichting van het werk van mijn familie veroorzaken en het werk dat de verschillende organisaties doen, die ik met trots steun. Daarom heb ik aan de Queen gevraagd om een stap terug te zetten in mijn publieke activiteiten voor de nabije toekomst en ze heeft me haar toestemming gegeven."

