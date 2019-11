Dit is de hoogste tuin van Gent: bomen op dak van torengebouw van 50 meter

In het nieuwe Gentse stadsdeel "De Nieuwe Dokken" wordt volop gebouwd. Van bij het begin van het project is er veel aandacht voor duurzaamheid. Zo komt er een warmtenet voor de appartementen, wordt ingezet op isolatie en doen ze inspanningen voor biodiversiteit en groen. Voor projectcoördinator Frederic Vandeputte past ook deze daktuin daarin: "In dit betonnen landschap willen we zorgen voor een vergroening van de stad. Dat is niet alleen mooi, maar het zorgt ook voor een hitteschild op warme dagen en biodiversiteit."

Speciaal geselecteerd

De bedoeling is dat er een tiental bomen komen op het torengebouw. "Die zijn geselecteerd om goed te kunnen gedijen op 50 meter hoogte.", gaat Vandeputte verder. "Zo kozen we voor een 5 meter hoge den, esdoorn en schijniep."

(lees verder onder de foto)

Niet gaan vliegen

De bomen staan in plantbakken van 1 meter 20 hoog, gevuld met een speciaal substraat. "De kluit is stevig verankerd", zegt Vandeputte, "zodat ze ook bij hevige wind niet kunnen gaan vliegen."

Behalve bomen staan er ook struiken, klim- en hangplanten, siergrassen, varens en bolgewassen op het dak.

Het gebouw is bijna afgewerkt, alle wooneenheden zijn intussen verkocht. In maart nemen de eerste echte bewoners van De Nieuwe Dokken er hun intrek.