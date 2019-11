Eerste Albatros-tram rijdt deze week uit in Gent na maand stilstaan

"Het is een echt kafkaiaans verhaal"

In Gent rijden drie Albatros-trams, dat zijn trams die heel laag op de grond rijden en daardoor gemakkelijker op te stappen zijn met een buggy of een rolstoel. De trams zijn ook lang en kunnen meer dan 300 mensen vervoeren. De voertuigen hadden wisselstukken nodig maar die waren er niet, en het duurde een hele tijd vooraleer die konden geleverd worden, vertelt gemeenteraadslid Veli Yüksel: "Het is een echt kafkaiaans verhaal, de wisselstukken waren er gewoonweg niet. De Lijn moet investeren in goed materiaal, zij moet maken dat de trams goed onderhouden worden en daar hoort een efficiënt voorraadbeheer bij."

Dat moet in de toekomst beter: "We zien dat zo'n situaties nog al voorgekomen zijn bij De Lijn. Trams van 3 miljoen euro die niet meer kunnen ingezet worden, dat mag niet meer gebeuren. Het gaat om gemeenschapsgeld dus die trams moeten iedere dag de Gentenaars kunnen vervoeren."

Structureel probleem

Veli Yüksel ziet een structureel probleem aangezien De Lijn ook geen elektrische bussen zal laten rijden in Gent. De vervoersmaatschappij had twee jaar geleden aangekondigd dat ze een 20-tal elektrische bussen zou laten rijden in Gent, Leuven en Antwerpen, maar die komen er dus niet want van de stad Gent zou ze geen vergunning krijgen om laadpalen te installeren. "Gent is geen klein dorp, en openbaar vervoer is heel erg belangrijk en er wordt ook fors in geïnvesteerd. De vervoersmaatschappij moet eens serieus nadenken om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. Het is hun taak om mensen veilig en comfortabel te vervoeren, en geen trams zo lang te laten stil staan. Dit is absoluut geen goeie reclame voor de Lijn, maar ook niet voor het openbaar vervoer."

Het gemeenteraadslid is wel tevreden dat de trams terug zullen rijden: "Heel goed nieuws. De eerste zal al deze week terug ingezet kunnen worden."