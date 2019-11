Elektrische lijnbussen in Brugge staan al 2 jaar stil

Maar twee jaar geleden stonden de drie elektrische lijnbussen plots allemaal stil. Dat ontdekte Vlaams parlementslid Annick Lambrecht. Ze legt uit hoe dat komt: "Het laadpunt op de site van De Lijn werkt niet. Dat is toch niet te begrijpen: De Lijn koopt elektrische bussen, lanceert ze met veel poeha en pas nadien zien ze dat het laadpunt niet werkt. En zo laten ze drie bussen, die nochtans een zeer grote investering waren, verkommeren."

Parlementaire vraag

In het Vlaams Parlement is er woensdagnamiddag een actualiteitsdebat over elektrische bussen en de mobiliteit in Gent. Daar raakte dinsdag bekend dat de elektrische bussen worden geschrapt omdat er geen laadpunten komen. Annick Lambrecht uit Brugge wil voor SP.A straks tussenkomen in dat debat: "Ik wil weten hoe men de toekomst ziet van de elektrische bussen in Brugge. Je kan niet klimaatdiscussies hebben en dan voor propere bussen kiezen en die laten verkommeren. Niemand vindt dat goed beleid."