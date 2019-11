Werknemer Brits consulaat in Hongkong zegt dat hij gemarteld werd in China

Simon Cheng, een werknemer van het Britse consulaat in Hongkong, verdween in augustus tijdens een bezoek aan het Chinese vasteland. Hij werd opgepakt en vijftien dagen lang vastgehouden. Aan verschillende Britse media vertelt hij nu dat hij vastgeketend, geblinddoekt en geslagen werd. Cheng verzamelde inlichtingen voor het Britse consulaat over de massale protesten in Hongkong.