Facebook wil dat oplichters achter de nepadvertenties met bekende mensen meer en harder worden gestraft

Eén van de meest bekende voorbeelden van nepadvertenties met bekende mensen, is die met de afbeelding van komiek Philippe Geubels. De advertenties verschijnen in tientallen vormen op Facebook, maar de centrale boodschap is altijd hoe Geubels rijk werk met een investering in de digitale munt bitcoin. Voor alle duidelijkheid, de advertentie is vals. Als u klikt en u blijft klikken, dan komt u in een wereldwijd netwerk terecht van oplichters. We onderzochten dat enkele maanden geleden al bij VRT NWS.

Klik op de video en kijk naar een uitgebreide reportage over oplichting met de digitale munt bitcoin.