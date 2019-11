De erfgename van de woning, Gerlinde Pommer, pikte dat niet en er volgde een jarenlange juridische strijd. Aan het getouwtrek kwam dit jaar een einde: beide partijen bereikten een akkoord over de financiële compensaties.



Oostenrijk huurde het gebouw ruim 40 jaar (voor jaarlijks 50.000 euro) en maakte er een sociale werkplaats van. De gemeente overwoog onder meer een hotel van het gebouw te maken, maar dat plan werd geschrapt. In het debat over de bestemming kwam naar boven dat het huis best een "aanvaardbare functie" moest krijgen. Zo is Hitlers voormalige woning in München tegenwoordig een politiebureau.



Het gebouw slopen was een andere optie geweest. Maar botste op een njet omdat "je de geschiedenis niet kan verstoppen".