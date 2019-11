Gent geeft boetes tot 120 euro voor misbruik lachgas

Overal in Vlaanderen duiken er op plekken waar jongeren samenkomen leeggespoten lachgaspatronen op. Dat is al jaren zo maar op sommige plekken wordt het probleem groter, zoals bijvoorbeeld in de Gentse studentenbuurt. Daar merkt de stad dat er almaar vaker leeggespoten lachgaspatronen blijven rond slingeren. De stad wil niet alleen de overlast door het achtergelaten afval aanpakken maar ook het gebruik van het gas op zich als goedkope drug. Ze voert daarom GAS-boetes in voor wie het gas verkoopt of bezit om het als drug te gebruiken. Minderjarigen kunnen een boete krijgen van 60 euro, volwassenen moeten 120 euro betalen als ze betrapt worden. Er komt ook een preventiecampagne op de Gentse scholen.

Geheugenverlies en concentratieproblemen

Lachgas is een stof die vrij in de handel te krijgen is en onder meer gebruikt wordt als drijfgas, bijvoorbeeld voor slagroomspuiten. Als het gas wordt ingeademd, veroorzaakt het een kort roes, een gevoel van euforie. Jongeren gebruiken het als goedkope drug, maar dat is niet zonder gevaar. Het gas kan op korte termijn leiden tot gevoelsstoornissen en concentratieproblemen. Mensen die het vaak gebruiken kunnen geheugenproblemen krijgen.

Boetes en verbod in Vlaanderen

Gent volgt met de invoering van de GAS-boetes het voorbeeld van heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten. Onder meer in de Kempen, in de Brusselse rand en in bijvoorbeeld Kortrijk en Genk gelden al verboden of zijn er boetes voor lachgas. In het federaal parlement ligt er intussen een wetsvoorstel voor om de verkoop en het gebruik van lachgas als drug door minderjarigen ook nationaal te verbieden.