Waarom kwamen Chinezen hier de loopgraven en slagvelden van WO I opruimen? Universiteit Gent gaat die vraag onderzoeken

De overeenkomst werd gesloten tijdens de handelsmissie naar China waar prinses Astrid mee naartoe is. Ook het "In Flanders Fields"-museum in Ieper werkt eraan mee.

Chinese arbeiders zijn na de Eerste Wereldoorlog de loopgraven en de slagvelden komen opruimen. Ze werkten voor de Fransen en de Britten. En ze kwamen naar hier om geld te verdienen. Ze worden ‘sjouwers voor de oorlog’ genoemd. Zo’n 40.000 Chinese arbeiders werken onder Frans contract en zo’n 95.000 onder Brits contract. Voor de Chinese arbeiders in België en Frankrijk was het vooral de armoede in het toenmalige China die hen de verre reis naar Europa deed maken. Ze hoopten voldoende geld te verdienen om na de oorlog een beter leven op te bouwen in China.

De honderdste verjaardag van Wereldoorlog I is in China de aanleiding om dit stuk vergeten Chinese geschiedenis beter te onderzoeken.

Shanghai University en de UGent vinden elkaar

Verschillende vakgroepen aan de UGent onderhouden al enkele jaren een goede band met de universiteit van Shanghai. Ze organiseerden samen een workshop in Shanghai en een summer school in Ieper over WereIdoorlog I. Chinese studenten woonden er lezingen bij en zochten naar de herkomst van Chinese arbeiders die er begraven liggen.

En nu gaan ze samenwerken om hun kennis en expertise over de geschiedenis, de archeologie en de Chinese taal en cultuur te bundelen.